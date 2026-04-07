Общество 7 апреля 2026 19:13

В Минприроды РФ опровергли слухи о разрешении на отстрел краснокнижных животных

В Минприроды РФ опровергли слухи о разрешении на отстрел краснокнижных животных
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Министерство природных ресурсов и экологии России опровергло появившуюся в СМИ информацию о предполагаемых планах разрешить охоту на животных, занесенных в Красную книгу. В ведомстве подчеркнули, что действующее регулирование в этой сфере не меняется с 1997 года.

Как уточнили в министерстве, отстрел таких животных допускается в исключительных случаях – при угрозе жизни человека или для предотвращения распространения опасных заболеваний среди других особей.

В Минприроды пояснили, что обсуждаемый проект постановления не расширяет основания для выдачи разрешений, а направлен на уточнение процедур и распределение полномочий между различными уровнями власти.

Согласно документу, разрешения на охоту на животных, включенных в федеральную Красную книгу или одновременно в федеральную и региональные, будет выдавать Росприроднадзор. Вопросы, связанные с видами, занесенными только в региональные списки, останутся в компетенции субъектов РФ.

Также проект предусматривает цифровизацию разрешительных процедур.

«Все изменения направлены на повышение прозрачности разрешительных процедур, более четкое распределение компетенции между федеральными и региональными органами власти и совершенствование механизма контроля при сохранении действующего исключительного порядка добычи краснокнижных объектов животного мира», – подчеркнули в Минприроды.

#Минприроды России #незаконная охота #красная книга
