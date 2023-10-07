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Общество 7 октября 2023 18:10

В Минобрнауки Татарстана оценили нововведения в ЕГЭ в 2023 году

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В Минобрнауки Татарстана оценили нововведения в ЕГЭ в 2023 году
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Одно из главных изменений, внесенных в Единый государственный экзамен с нового учебного года, — это возможность поменять предметы для сдачи. Об этом, рассказывая о нововведениях в экзамен, рассказала замглавы Минобрнауки Татарстана Алсу Асадуллина.

«Это дает чувство мобильности, потому что, действительно, не каждый ребенок в начале года может решить для себя, что он хочет сдавать. Теперь это будет гораздо проще», — заметила она в интервью для «Татарстан-24».

Кроме того, выпускники смогут изменить уровень ЕГЭ по математике с базового на профильный и наоборот, есть изменения, касающиеся количества заданий и сроков написания итогового сочинения в резервную дату.

Асадуллина отметила, что считает ЕГЭ системой, которая сделала высшее образование более доступным. «Сегодня мы можем сказать, что это хорошая система тестирования, которая позволяет детям не только из столичных, но и из сельских школ поступать в хорошие вузы», — уверена она.

#егэ #Образование #Минобрнауки РТ
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