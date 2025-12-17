news_header_top
Общество 17 декабря 2025 16:47

В Минобрнауки РТ рассказали о планах реализации нацпроектов на 2026 год

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Капитальный ремонт 36 школ и шести детских садов запланирован в Татарстане на 2026 год в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография». Конкретные цифры и новые направления работы на будущий год были приведены на расширенном заседании рбщественного совета при Минобрнауки РТ.

И. о. заместителя министра Фяридя Зайнетдинова представила детальный план. По ее словам, программа капремонта школ, стартовавшая в 2022 году, в следующем году выйдет на новый уровень.

«В этом году отремонтировано 10 общеобразовательных организаций на территории 10 муниципальных образований. На следующий год их количество увеличивается — 36 школ будут отремонтированы в рамках федерального проекта», – пояснила она.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

По ее словам, особое внимание в 2026 году будет уделено включению республики в новые федеральные программы. «С 2026 года на уровне Российской Федерации – новые направления. Это проведение уже в рамках нацпроекта Всероссийского чемпионата профмастерства для ветеранов специальной военной операции», – сообщила Зайнетдинова.

Оператором этого события, как и недавно прошедшего в столице Татарстана Всероссийского конкурса «Лучший по профессии», снова выступит Казанский радиомеханический колледж. «Сейчас идет процесс формирования соглашений. На эти также субсидия будет выделяться», — добавила представитель министерства.

