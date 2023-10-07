В Минобрнауки РТ рассказали о функциях советника по воспитанию в школах

Советники по воспитательной работе станут связующим звеном между администрацией школы и учениками. Как отметила замглавы Минобрнауки Татарстана Алсу Асадуллина, их задачи, скорее, схожи с пионервожатыми и психологами, чем с завучами.

«Это что-то вроде пионервожатого. Но не в плане пионерской организации, а в плане общения с детьми. Это тот человек, который вроде бы взрослый, но в то же время близок к детям», — рассказала она в интервью для «Татарстан-24».

Асадуллина отметила, что по поручению Минпросвещения во всех школах республики появятся комнаты детских инициатив. Они должны стать своеобразным местом притяжения, где ребята смогут найти ответы на интересующие вопросы либо отдохнуть, предложить идеи для конкурса или просто пообщаться.

К настоящему моменту в школах Татарстана уже работают 734 советника по воспитанию, а в следующем году они появятся в каждой образовательной организации. Все они обязательно должны быть педагогами.