В Минобрнауки РТ рассказали, как помочь ребенку справиться со стрессом перед экзаменами

В период экзаменов школьники сталкиваются с большим стрессом, справиться с которым им должны помочь родители. Об этом во время прямого эфира, посвященного психологическому здоровью детей в Татарстане, рассказала заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Алсу Асадуллина.

«Нужно быть внимательным к своему ребенку и прежде всего самого себя настраивать на правильный, позитивный подход. Не оптимистичный на пустом месте, а именно позитивный: это решаемые проблемы», – отметила спикер.

Асадуллина добавила, что, если ваш ребенок идет в школу, его нужно заранее готовить к тому, что его ждет: привести в школу, познакомить с учителями, рассказать о том, как будут проходить занятия. Когда ребенок переходит из 4 класса в 5-ый, родители должны оказать ему максимальную поддержку и объяснить, что это лишь один из этапов взросления.

«Самое главное – самому быть спокойным родителем и поддерживать общение с другими родителями. Тогда исчезнут и те проблемы, про которые вы так много пишите – буллинг. Если родители между собой будут в хороших отношениях, повода для буллинга у детей не будет», – заключила Асадуллина.