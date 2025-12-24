В Минобрнауки РТ напомнили о температурных нормах отмены школьных занятий

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В связи с резким похолоданием в Министерстве образования и науки Республики Татарстан напомнили о температурных нормах, при которых уроки могут быть отменены.

В начальных классах сельских школ занятия отменяются при -23°C.

В начальных классах городских школ и 5-9 классах сельских школ – при -25°C.

В 5-9 классах городских школ – при -27°C.

В 10-11 классах сельских школ – при -30°C.

В 10-11 классах городских школ – при -32°C.

В ведомстве также рекомендовали приостановить перевозку детей школьными автобусами и ограничить выезды за пределы муниципалитетов при температуре -25°C и ниже.

Напомним, на территории Татарстана ожидается заметное понижение температурного фона. Вечером 24 декабря и ночью 25 декабря температура воздуха составит от -25°C до -30°C. В Казани прогнозируется понижение температуры до -25°C.