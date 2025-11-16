В Минобрнауки РФ рассказали, что срок обучения в вузе будет зависеть от специальности

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

После перехода на новую модель высшего образования, который начнется в 2026-2027 учебном году, сроки обучения студентов в российских вузах будут отличаться в зависимости от специальности. Об этом рассказали в Минобрнауки РФ, сообщает РИА Новости.

«<…> срок обучения не будет единым. Он будет определяться временем, необходимым для качественной подготовки по той или иной выбранной специальности», – пояснили в пресс-службе ведомства.

В частности, инженеры, врачи и учителя будут учиться пять лет, поступившие на программы, связанные со сферой туризма и индустрией гостеприимства, – четыре года, а обучающиеся по более сложным и наукоемким направлениям – шесть лет.

В Минобрнауки РФ надеются, что «вариативность сроков получения высшего образования позволит найти баланс между запросами экономики, стандартами качественного фундаментального образования и интересами самих студентов».

Заместитель министра образования и науки РФ Дмитрий Афанасьев заявил, что для студентов, которые учатся востоковедению и африканистике, планируется увеличить сроки обучения – из-за особой сложности и большого объема материала.

Указ о совершенствовании национальной системы высшего образования, предполагающий выход из Болонского процесса, Президент РФ Владимир Путин подписал в мае 2023 года.

Тогда же начал реализовываться соответствующий пилотный проект, в котором участвуют шесть вузов. Это Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет имени Канта, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет. Массовый запуск новой системы намечен на 2027-2028 учебный год.