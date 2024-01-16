В Минобрнауки рассказали, когда донастроят «Электронное образование РТ»

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Ведется окончательная настройка и отладка работы всех сервисов обновленной системы «Электронное образование РТ». Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«В ближайшее время система будет работать в штатном режиме», — сказал глава Минобрнауки.

Он напомнил, что родители должны пройти регистрацию на портале Госуслуг РФ и завести профили своих детей. «Это для многих жителей республики в новинку. Но если отработать все шаги — проблем не возникнет», — отметил спикер.

По его словам, учитывая обращения родителей, принято решение о том, что с 22 января в школах можно будет получить логин и пароль для доступа в систему в качестве дополнительного способа авторизации.

По адресу info.edu.tatar.ru размещена информационная памятка для учителей, обучающихся и родителей о нововведениях в системе.