В Минобрнауки Татарстана рассказали о выплатах для победителей олимпиад

Школьники Татарстана могут получить денежные выплаты за победу в республиканских, всероссийских и международных олимпиадах. Об этом рассказала заместитель министра образования и науки РТ Минзалия Закирова на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В прошлом году выплаты за победу в олимпиаде были пересмотрены. На уровне России победители международных олимпиад получают 1 млн рублей, за серебряную медаль – 500 тыс. рублей, за бронзовую – 400 тыс. рублей», – отметила спикер.

За победу в республиканских олимпиадах школьникам Татарстана выплачивают 10 тыс. рублей. Победители заключительного этапа всероссийской олимпиады в республике получают 200 тыс. рублей, а призеры – 100 тыс. рублей.

Кроме того, в 2023 году для медалистов и стобалльников при поступлении в КФУ предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей. «Я думаю, что этим поддержка не закончится, потому что мы все заинтересованы в том, чтобы талантливые дети оставались в республике и были востребованы», – подчеркнула Закирова.