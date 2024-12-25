Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Минобрнауки РТ вопросы воспитания детей назвали приоритетными
Один из ключевых факторов, которому важно уделить внимание, – это воспитание детей. Такое мнение на пресс-конференции в «Татар-информе» высказал замминистра образования и науки Татарстана Рамиль Хайруллин.
«Лично мое мнение – нужно уделить внимание воспитанию. Мы же все ходим по улицам, [слышим], как у молодежи проскакивает мат. Я считаю, что это наши пробелы в воспитании, над этим нужно работать. Воспитание – это приоритет. Конечно, споры идут о том, где должен воспитываться ребенок – в семье или в школе? Я думаю, что и там, и там», – подытожил он.
Государство на постоянной основе занимается оснащением учебных заведений всем необходимым и продолжит это делать. Поэтому в приоритет оно поставило именно этот вопрос.
«Конечно, будут и звездочки, победители. Но нам нужно понимать, что общая масса наших детей - это наше будущее. Потому что они придут и будут работать во всех сферах. Поэтому, конечно, все идет от воспитания», – заключил Хайруллин.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»