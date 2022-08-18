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Наука и образование
18 августа 2022  12:06
Гульнар Гарифуллина

В Минобразе РТ назвали районы с низким показателем обучения детей на татарском языке

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В Татарстане в 2021-2022 учебном году обучение на родном языке велось в 629 школах, из них 118 — филиалы, привела данные заместитель министра образования и науки РТ Минзалия Закирова на республиканском форуме по проблемам национального образования. В татарских школах обучались около 80 тысяч детей.

Минзалия Закирова также назвала районы, где обучение на родном языке организовано на хорошем уровне. Это Азнакаевский, Актанышский, Муслюмовский, Сабинский, Арский, Балтасинской, Тюлячинский районы. 

«В то же время в Альметьевске, Заинске, Нижнекамске, Чистополе, Челнах требуется повысить активность в этом направлении», — отметила замминистра.

По словам Закировой, в Нурлатском, Пестречинском районах внимание к обучению и воспитанию на татарском языке с каждым годом снижается. «Ситуация в Лениногорском, Менделеевском, Верхнеуслонском районах по-настоящему вызывает тревогу», — сказала спикер.

«В последнее время стало тенденцией в школах с русским языком обучения открывать классы с воспитанием на татарском языке. Но это — полумеры, и выглядит как попытка утешить себя и ввести в заблуждение родителей. Не лишаем ли мы тем самым нашу нацию ее будущего? Призываю вас не быть равнодушными в этом вопросе», — обратилась Минзалия Закирова к участникам форума.

#татарский язык #школьники
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