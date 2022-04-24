В Минобороны заявили об уничтожении украинских цехов по производству взрывчатки

Российские Вооруженные силы ударили ракетами по цехам, производившим взрывчатые вещества на территории, подконтрольной Киеву. Цеха в районе Павлограда уничтожены, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами наземного базирования в районе Павлограда уничтожены цеха предприятия по производству взрывчатых веществ и порохов для украинских вооруженных сил», — передает РИА Новости слова генерала.

Конашенков рассказал, что ракеты воздушного базирования поразили девять военных объектов. Удалось уничтожить: пункт управления бригады ВСУ, четыре опорных пункта и места сосредоточения живой силы и военной техники, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Барвенково, Новая Дмитровка и Ивановка Харьковской области.

Из отчета Минобороны следует, что за минувшую ночь ракетные войска и артиллерия уничтожили 26 пунктов управления, 367 опорных пунктов, 25 позиций артиллерийских батарей, четыре военных склада.

Российские ПВО сбили десять украинских беспилотников в районах Барвинка, Васильевки, Красногоровки, Кременной, Нового Первомайска, Полтавки, Томарино, Федоровки и Ясиноватой.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. Он объяснил необходимость ее проведения денацификацией и демилитаризацией страны.

