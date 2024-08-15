В Минобороны создали координационный совет по военной безопасности приграничья

В Министерстве обороны РФ создали координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных территорий. Сегодня министр обороны РФ Андрей Белоусов провел его заседание, сообщает ТАСС.

«Моим приказом в Министерстве обороны Российской Федерации создан Координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных территорий — Белгородской, Брянской и Курской областей. Его цель — повысить эффективность всестороннего обеспечения группировок войск, решающих задачи прикрытия госграницы, защиты территории и населения регионов», — приводит оборонное ведомство слова Белоусова.

Совет займется обеспечением войск, межведомственным взаимодействием, инженерным обустройством, помощью в эвакуации. Отмечается, что он будет собираться не реже одного раза в неделю.