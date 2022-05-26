В Минобороны сообщили об уничтожении центра радиоразведки ВСУ под Николаевом

В четверг, 26 мая, Вооруженные силы России уничтожили украинский центр радиоэлектронной разведки в Николаевской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

В результате удара высокоточным оружием были уничтожены 11 военнослужащих боевого расчета и 15 иностранных специалистов.

«В районе населенного пункта Днепровское Николаевской области уничтожен украинский центр радиоэлектронной разведки, в том числе 11 военнослужащих боевого расчета, а также 15 прибывших с охраной иностранных специалистов инженерно-технического и оперативного состава», — пояснил Конашенков.

Также были уничтожены установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» и радиолокатор подсвета и наведения украинского ЗРК С-300. Они располагались в районе Николаевки (ДНР) и Чугуева (Харьковская область).

Также на территории ДНР под Николаевкой и Берестовым высокоточные ракеты ВС РФ нанесли удар по артиллерийским батареям и складам боеприпасов.

«За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, две артиллерийские батареи, два склада боеприпасов в районах Николаевки и Берестового Донецкой Народной Республики», — добавил Конашенков.

Специальная военная операция на территории Украины началась утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал целями операции защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию страны.