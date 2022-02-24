В Минобороны России заявили, что не наносят никаких ударов по украинским городам

Вооруженные силы Российской Федерации не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство.

«Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины», — сказали в министерстве, заверив, что гражданскому населению страны ничего не угрожает.