В Минобороны России рассказали о потерях ВСУ при попытке захватить Змеиный

Украинские войска потеряли свыше 50 человек, а также 30 беспилотников, 14 самолетов и вертолетов при попытке захвата острова Змеиный. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова.

«Бездумная пиар-акция киевского режима по захвату острова Змеиный в канун Дня Победы привела к бессмысленной гибели более пяти десятков украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ, потере 4 самолетов, 10 вертолетов, трех катеров и 30 беспилотных летательных аппаратов», — доложил Конашенков.

Он уточнил, что были сбиты три бомбардировщика Су-24, один истребитель Су-27, днем во вторник в районе острова российские системы ПВО уничтожили еще один украинский БЛА «Байрактар-ТБ2».

Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что ее цель — «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».