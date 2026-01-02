В Минобороны России опровергли сообщения о нанесении удара по Харькову

Распространенная информация о якобы нанесенном 2 января ударе российских войск по Харькову не соответствует действительности. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, передает «ТАСС».

В ведомстве подчеркнули, что Вооруженные силы РФ не планировали и не осуществляли никаких атак в черте города с использованием ракетного вооружения или авиации.

Любые утверждения об ударах по городской инфраструктуре Харькова в этот день российские являются ложными.