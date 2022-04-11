В Минобороны РФ заявили об уничтожении переданных ВСУ из Европы комплексов С-300

Российские Вооруженные силы уничтожили пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300, которые передали Украине страны Европы. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, сообщает РИА Новости.

«В воскресенье, 10 апреля, высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» на южной окраине города Днепропетровск уничтожена укрытая в ангаре техника зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленного киевскому режиму одной из европейских стран. Поражены в том числе четыре пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава украинских вооруженных сил», — сказал генерал-майор.

Также вблизи Успеновки выведен из строя радиолокатор подсвета и наведения ЗРК С-300.