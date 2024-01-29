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СВО 29 января 2024 13:57

В Минобороны РФ заявили об освобождении Табаевки в Харьковской области

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На купянском направлении силы группировки войск ВС РФ «Запад» освободили Табаевку, сообщает Минобороны РФ.

Населенный пункт в Харьковско области был освобожден посредством активных действий Западной группировки войск.

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#спецоперация на Украине
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