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В Минобороны РФ сообщили об уничтожении украинского БПЛА в Белгородской области
Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожен украинский беспилотник в Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«Около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа», – указано в сообщении.
В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
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