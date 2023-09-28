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Происшествия 28 сентября 2023 14:20

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении украинского БПЛА в Белгородской области

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Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожен украинский беспилотник в Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа», – указано в сообщении.

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

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#спецоперация на Украине
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