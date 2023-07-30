В Минобороны РФ сообщили о попытке киевского режима атаковать Крым

В ночь на воскресенье, 30 июля, киевский режим пытался осуществить террористическую атаку с использованием 25 беспилотников самолетного типа, нанеся удары по объектам в Крыму, сообщили в Минобороны России.

«Шестнадцать украинских беспилотников уничтожены огнем средств ПВО. Еще девять украинских беспилотников подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря в районе мыса Тарханкут», – указано в сообщении.

В министерстве отметили, что в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.