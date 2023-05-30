В Минобороны РФ сообщили о нанесении ударов по украинским центрам принятия решений

В Министерстве обороны России пообщили, что в течение суток были нанесены удары по центрам принятия решений Украины, передает РИА Новости.

В них, по данным агентства, планировались террористические акты на территории РФ.

В течение суток Вооруженными силами РФ нанесены групповые удары с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по центрам принятия решений. Все назначенные объекты поражены, говорится в сообщении.