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Происшествия 30 мая 2023 15:25

В Минобороны РФ сообщили о нанесении ударов по украинским центрам принятия решений

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В Министерстве обороны России пообщили, что в течение суток были нанесены удары по центрам принятия решений Украины, передает РИА Новости.

В них, по данным агентства, планировались террористические акты на территории РФ.

В течение суток Вооруженными силами РФ нанесены групповые удары с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по центрам принятия решений. Все назначенные объекты поражены, говорится в сообщении.

#спецоперация на Украине
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