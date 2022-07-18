В Минобороны РФ рассказали о подвиге ефрейтора из Агрыза Сергея Гугало

В Министерстве обороны России рассказали о подвиге жителя Агрызского района Татарстана Сергея Гугало. Информация о нем появилась на сайте ведомства.

Батальонно-тактическая группа российских военнослужащих, где находился ефрейтор Сергей Гугало, вела ожесточенный бой с националистами возле одного из населенных пунктов. Танковая рота украинских боевиков вместе с пехотой удерживала оборону.

Экипаж танка, где Сергей Гугало был наводчиком-оператором, зашел во фланг танковой роты противника и внезапно атаковал ее. Застигнутый врасплох противник попытался отразить атаку. Однако, ефрейтор быстро сориентировался и нанес три упреждающих удара по противнику.

В результате, были уничтожены вражеский танк, часть пехоты, после чего российские военные продолжили наступление.

«Сергей точным огнем уничтожил еще один БМП противника и подготовленные позиции пехоты. Также, во время боя Сергей Гугало уничтожил не менее 20 боевиков. В результате проявленного мужества и профессионализма ефрейтора Сергея Гугало удалось выполнить поставленную задачу и освободить населенный пункт», – отметили в пресс-службе Минобороны РФ.