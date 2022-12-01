В Минобороны РФ показали видео ночной стрельбы во время учений мобилизованных под Казанью

Минобороны России опубликовало видео ночной стрельбы во время учений мобилизованных на полигоне под Казанью. Военнослужащие совершенствуют слаженность действий и индивидуальную выучку при выполнении ночных боевых стрельб, отметили в министерстве.

Во время занятий мобилизованные ведут огонь по мишеням на расстоянии от 100 до 400 метров. Подготовка личного состава проходит как днем, так и ночью.

Стоит отметить, что учебный курс боевой подготовки мобилизованных проходят с учетом опыта спецоперации.