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Происшествия
1 декабря 2022  19:50
Павел Климчак

В Минобороны РФ показали видео ночной стрельбы во время учений мобилизованных под Казанью

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Минобороны России опубликовало видео ночной стрельбы во время учений мобилизованных на полигоне под Казанью. Военнослужащие совершенствуют слаженность действий и индивидуальную выучку при выполнении ночных боевых стрельб, отметили в министерстве.

Во время занятий мобилизованные ведут огонь по мишеням на расстоянии от 100 до 400 метров. Подготовка личного состава проходит как днем, так и ночью.

Стоит отметить, что учебный курс боевой подготовки мобилизованных проходят с учетом опыта спецоперации.

#минобороны рф
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