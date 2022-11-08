В Минобороны РФ объяснили ситуацию с выплатами мобилизованным

Минимальный размер денежного довольствия для мобилизованных будет составлять 195 тысяч рублей, об этом заявил Представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко.

Единовременная выплата в 195 тысяч рублей начисляется срочникам и мобилизованным, заключившим контракт о прохождении военной службы. Выплата начислится после заключения контракта.

Зарплата призванным по частичной мобилизации будет начисляться с 10-го по 20-е число за предыдущий месяц службы. Большая часть выплат мобилизованным – 158 тысяч рублей из 195 тысяч рублей – не будет облагаться налогом в 13%.

Деньги также могут быть перечислены родственникам военнослужащего, если была оформлена доверенность или дополнительная банковская карта. Зарплата мобилизованного будет зависеть от воинского звания и должности. Выплаты мобилизованным начнутся в этом месяце досрочно, с 8 ноября.