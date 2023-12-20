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В Минобороны рассказали о дополнительных мерах соцподдержки военных
Минобороны РФ приняло нормативные правовые акты, устанавливающие дополнительные меры социальной поддержки, в том числе индексацию денежного довольствия военнослужащим-контрактникам и мобилизованным. Об этом заявил первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов, передает «Интерфакс».
Отмечается, что уровень денежного содержания в период участия военнослужащих в спецоперации выравнен и составляет от 210 тыс. рублей в месяц и выше.
«В качестве предоставления дополнительных мер социальной поддержки всем участникам СВО также установлены выплаты за выполнение задач в районах непосредственного соприкосновения с противником, а также за уничтожение или захват вооружения и военной техники», – указано в публикации.
По словам Цаликова, решен вопрос и с социальными гарантиями участвующих в СВО военных пенсионеров. При заключении контракта и мобилизации помимо денежного довольствия они получают стопроцентную компенсацию пенсии.
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