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СВО 20 декабря 2023 15:12

В Минобороны рассказали о дополнительных мерах соцподдержки военных

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Минобороны РФ приняло нормативные правовые акты, устанавливающие дополнительные меры социальной поддержки, в том числе индексацию денежного довольствия военнослужащим-контрактникам и мобилизованным. Об этом заявил первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов, передает «Интерфакс».

Отмечается, что уровень денежного содержания в период участия военнослужащих в спецоперации выравнен и составляет от 210 тыс. рублей в месяц и выше.

«В качестве предоставления дополнительных мер социальной поддержки всем участникам СВО также установлены выплаты за выполнение задач в районах непосредственного соприкосновения с противником, а также за уничтожение или захват вооружения и военной техники», – указано в публикации.

По словам Цаликова, решен вопрос и с социальными гарантиями участвующих в СВО военных пенсионеров. При заключении контракта и мобилизации помимо денежного довольствия они получают стопроцентную компенсацию пенсии.

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#спецоперация на Украине #военнослужащие #Минобороны
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