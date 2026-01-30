В Минобороны расширили список болезней, с которыми нельзя мобилизовать в армию

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов утвердил расширение перечня болезней, препятствующих заключению контракта для граждан с ограниченной годностью в период мобилизации, военного положения или войны. Об этом пишут РИА Новости.

Так, теперь в список включен сахарный диабет всех типов, аномалии развития или последствия повреждений артерий и вен с умеренным нарушением кровообращения. Кроме того, перечень дополнен последствиями переломов костей, которые приводят к нарушению их функций и рядом других заболеваний.

В последний раз список болезней изменялся в 2023 году.