news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 30 января 2026 19:32

В Минобороны расширили список болезней, с которыми нельзя мобилизовать в армию

Читайте нас в
Телеграм

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов утвердил расширение перечня болезней, препятствующих заключению контракта для граждан с ограниченной годностью в период мобилизации, военного положения или войны. Об этом пишут РИА Новости.

Так, теперь в список включен сахарный диабет всех типов, аномалии развития или последствия повреждений артерий и вен с умеренным нарушением кровообращения. Кроме того, перечень дополнен последствиями переломов костей, которые приводят к нарушению их функций и рядом других заболеваний.

В последний раз список болезней изменялся в 2023 году.

#минобороны рф #мобилизация #армия россии
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Трамп заявил о невиданных морозах на Украине, которые несравнимы с холодом в США

Трамп заявил о невиданных морозах на Украине, которые несравнимы с холодом в США

29 января 2026
В Казани вечером начнет действовать план «Буран»

В Казани вечером начнет действовать план «Буран»

30 января 2026