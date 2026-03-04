В Минобороны предложили уравнять выплаты добровольцам и военным за травмы и гибель

В Минобороны РФ предложили уравнять денежную компенсацию за ранения и гибель для добровольцев с аналогичными выплатами для контрактников и призванных по мобилизации. Проект указа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает ТАСС.

Согласно законопроекту, родственникам погибших добровольцев положена сумма в 5 миллионов рублей. Эти средства распределяются между членами семьи погибшего в равных долях. Особо важно, что выплаты полагаются и в случае гибели от диверсий за пределами зоны боевых действий. Право на выплату также сохраняется, если доброволец скончался от полученных во время выполнения боевой задачи травм в течение года после убытия из своего подразделения.

Кроме того, документ устанавливает выплаты для добровольцев, получивших ранения. Их размер варьируется от 100 тысяч до 3 миллионов рублей в зависимости от тяжести повреждений, а в случае установления инвалидности сумма достигает 4 миллиона. Если у погибшего нет близких родственников, компенсация приходит его совершеннолетним детям, а при их отсутствии — братьям и сестрам добровольца.