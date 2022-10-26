В Минобороны опровергли слова депутата Останиной о новых отсрочках для мобилизованных

Замглавы Минобороны России Николай Панков заявил, что не обсуждал с главой Комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Ниной Останиной отсрочки от частичной мобилизации. Об этом со ссылкой на политика сообщает ТАСС.

Ранее Останина заявила о том, что от частичной мобилизации освободят отцов двоих детей, жены которых находятся на 22-й неделе беременности. При этом она ссылалась на телефонный разговор с замглавы Минобороны.

«Никакого разговора с депутатом Государственной Думы от фракции КПРФ Ниной Останиной ни сегодня, ни вчера не было», — подчеркнул Панков.

Также Останина сообщила, что в директиву Генштаба внесена поправка, по которой «от частичной мобилизации освобождены отцы детей-инвалидов вне зависимости от количества детей в семье».