Исполняющая обязанности министра обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен призвала снять ограничения, накладываемые на военную поддержку Украины. Об этом она заявила в радиопрограмме Met het Oog op Morgen, передает ТАСС.

«Когда речь заходит о вооружении, обычном вооружении, подготовке и запасных частях, то здесь, на мой взгляд, не должно быть границ», — утверждает и. о. министра.

Она считает, что важно продолжать оказывать поддержку Украине, и высказала мнение, что страна научилась это делать.

«Мы начали с поставок из наших собственных запасов, а теперь мы делаем это в сотрудничестве с другими странами и промышленностью, потому что мы также должны сохранять наши запасы», — сказала Оллонгрен.

За все время спецоперации, которую Россия проводит, Украина получила от Нидерландов 2,6 млрд евро военной помощи. На 2024 год на эти цели в голландском бюджете заложено 2 млрд евро.

Оллонгрен утверждает, что военная поддержка Украины помогает укреплять безопасность Нидерландов.

Ранее российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин объяснил призывы военного руководства этой страны о том, что надо готовиться конфликту с Россией, следует трактовать как попытку оправдать перед собственными гражданами бессмысленные многомиллиардные траты на поддержку Украины.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.