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Политика
8 ноября 2022  11:52

В Минобороны не поддержали инициативу увеличить срок службы в армии до двух лет

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Инициатива ряда депутатов и сенаторов увеличить срок службы в армии по призыву до двух лет не получила поддержки ни в администрации Президента Росиии, ни в Минобороны. Об этом пишут «Ведомости». 

Так, собеседник, близкий к оборонному ведомству, отметил, что власти намерены сделать упор «не на количественной, а на качественной» подготовке военнослужащих и увеличение срока службы не может этому способствовать. 

Источник в Совфеде пояснил, что при принятии решения по этому поводу в Кремле учитывали позиции парламентариев, выступивших против. Глава Комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас подчеркивал, что увеличение срока службы вряд ли повысит боеспособность ВС РФ. 

«Современные вооружения требуют профессиональных военных и постепенного перехода к большей численности контрактников», — высказался он. 

С инициативой увеличить срок службы 3 ноября выступил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Глава оборонного Комитета СФ Виктор Бондарев поддержал его. 

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что увеличение срока срочной службы до двух лет находится в ведомстве Министерства обороны РФ и зависит от его рекомендаций. 

 

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