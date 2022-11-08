В Минобороны не поддержали инициативу увеличить срок службы в армии до двух лет

Инициатива ряда депутатов и сенаторов увеличить срок службы в армии по призыву до двух лет не получила поддержки ни в администрации Президента Росиии, ни в Минобороны. Об этом пишут «Ведомости».

Так, собеседник, близкий к оборонному ведомству, отметил, что власти намерены сделать упор «не на количественной, а на качественной» подготовке военнослужащих и увеличение срока службы не может этому способствовать.

Источник в Совфеде пояснил, что при принятии решения по этому поводу в Кремле учитывали позиции парламентариев, выступивших против. Глава Комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас подчеркивал, что увеличение срока службы вряд ли повысит боеспособность ВС РФ.

«Современные вооружения требуют профессиональных военных и постепенного перехода к большей численности контрактников», — высказался он.

С инициативой увеличить срок службы 3 ноября выступил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Глава оборонного Комитета СФ Виктор Бондарев поддержал его.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что увеличение срока срочной службы до двух лет находится в ведомстве Министерства обороны РФ и зависит от его рекомендаций.