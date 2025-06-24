В Минмолодежи РТ рассказали, каким может быть парк «Урам 2.0»

В Татарстане рассматривают возможность создания пространства для молодежи, аналогичного уже существующему парку «Урам». Об этом рассказал в прямом эфире министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Глава ведомства уточнил, что на сегодняшний день в 21 районе республики уже работают подобные мини-парки с пам-треками, эйр-парками и велотреками, где подростки и молодежь активно проводят время.

«Мы буквально недавно с коллегами встречались и обсуждали, каким может быть "Урам 2.0". Для нас сегодня важно, да и для подростков, молодежи тоже, – это некий профориентационный центр. Молодые папа или мама с дочерью или сыном могут прийти туда и, например, вместе сколотить скворечник, приготовить какое-то блюдо – пирог, губадию, эчпочмак и так далее. Как нам кажется, это будет максимально интересно. И что самое важное – это не только для подростков, но и для наших молодых семей. Мы видим, что есть запрос на то, чтобы создавались такие пространства», – сказал Садыков.

Кроме того, рассматривается вариант, что новый парк будет посвящен творчеству и искусству. Пространство объединит музыкантов, диджеев, певцов и мастеров художественного слова.

Министерство молодежи уже проводит опросы и встречи с молодыми людьми, чтобы учесть их мнение при разработке проекта. В ближайшее время планируется начать общественные обсуждения концепции будущего пространства.

Развитие молодежной инфраструктуры соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».