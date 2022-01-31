В Минмолодежи РТ появится совет по вовлечению людей с ОВЗ в молодежные мероприятия

В Министерстве по делам молодежи РТ появится инклюзивный совет, который будет работать над вовлечением людей с ограниченными возможностями здоровья в мероприятия молодежной политики. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал глава ведомства Тимур Сулейманов.

«У молодежной политики есть своя инфраструктура и огромное количество проектов и мероприятий. И в них практически не вовлекаются люди с ограниченными возможностями здоровья. Как правило, инфраструктура сделать это позволяет», — сообщил собеседник.

По его словам, в совет войдут люди с ОВЗ, имеющие активную жизненную позицию, для того чтобы определить, какие нужно внести изменения в проведение мероприятий, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья активнее в них привлекались.