В Минмолодежи РТ напомнили о том, что заявки на премию #МЫВМЕСТЕ можно подать до 12 июня

Заявочная кампания международной премии #МЫВМЕСТЕ завершится 12 июня. На ней молодые люди могут получить до 3,5 млн рублей на реализацию своего общественно значимого проекта, а общий грантовый фонд конкурса составляет порядка 90 млн рублей, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Это возможность для молодёжи, социально-ориентированного бизнеса заявить о себе и своих идеях. И, конечно же, достойно представить команду Татарстана. До окончания заявочной кампании остается еще почти три недели. Важно воспользоваться возможностью участия на международной премии #МЫВМЕСТЕ», — отметила замминистра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

Участниками премии могут стать авторы социальных проектов, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. Это граждане старше 14 лет, организации и учреждения. В том числе: волонтеры, НКО, благотворительные фонды, образовательные, культурно-досуговые учреждения, индивидуальные предприниматели, средний и крупный бизнес, СМИ, блогеры и многие другие.