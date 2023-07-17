Минмолодежи РТ: дети в лагерях Татарстана защищены от заражения корью

В Татарстане 168 тысяч детей примут участие в летней оздоровительной кампании. Возможность заразиться корью у них во время отдыха — минимальная. Об этом «Вестям Татарстана» рассказал Денис Лулаков, заместитель министра по делам молодежи РТ.

На сегодняшний день в 90 лагерях республики отдыхает 12,5 тысяч детей. При заезде они предоставляют ряд медицинских справок, в том числе и справку об отсутствии контактов с заболевшими корью. Две прививки от кори отображаются и в прививочном сертификате детей.

«Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить безопасность в наших лагерях», — прокомментировал Лулаков.