В Минмолодежи рассказали, в каких акциях к 9 Мая участвуют молодые татарстанцы

Молодежь Татарстана проводит несколько акций, приуроченных к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, — «Красная гвоздика», «Георгиевская ленточка», «Аллея памяти» и «Вальс Победы». Об этом сообщила на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель министра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

«Учреждения молодежной политики, молодежные организации активно подключаются к празднованию годовщины Победы. Традиционная акция „Красная гвоздика“ стартовала 21 апреля и продлится до 22 июня, ее реализуют „Волонтеры Победы“ совместно с благотворительным фондом „Память поколений“. Акция пройдет на улицах городов, в ней примут участие все 45 муниципальных образований республики. Желающие могут приобрести красную гвоздику, а собранные средства пойдут на помощь ветеранскому сообществу», — пояснила она.

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартовала в республике 27 апреля. Ее организаторами выступают Республиканский центр спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот» и «Волонтеры Победы». Всего жителям республики раздадут более 350 тыс. ленточек.

5 мая утром в парке Победы в Казани ДОСААФ РТ «Курс» совместно с Республиканским центром «Форпост» провели ежегодную республиканскую акцию «Аллея Памяти». Активисты высадили новую аллею в честь бойцов, сражавшихся за нашу Родину. Также сегодня на территории музея-заповедника «Казанский Кремль» состоялась республиканская акция «Вальс Победы», к которой присоединились 500 школьников Казани.

Накануне Дня Победы в республике организована уборка мест воинских захоронений. Такие акции проходят в 37 районах Татарстана. Традиционным мероприятием, приуроченным ко Дню Победы с участием активистов молодежных организаций, является парад у домов ветеранов. Торжественные мероприятия у домов, в которых проживают ветераны, пройдут в 31 районе. Ежегодно 9 Мая участники «Бессмертного полка» проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — участников Великой Отечественной войны. По традиции акция пройдет во всех 45 районах республики. Заключительным мероприятием в День Победы в 22.00 станет «Свеча памяти».