В Минмоле РТ заверили, что ставка по соципотеке программы «Молодая семья» не повысится

Программа льготной ипотеки, ставка на которую поднялась до 12%, проходит через сервис «ДОМ.РФ», а программа соципотеки «Молодая семья» связана с Госжилфондом при Президенте РТ. Планируется, что ставка для нее останется на уровне 7%. Об этом корреспонденту «Татар-информа» рассказал первый заместитель министра по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Норма в 12%, которую утвердили на федеральном уровне, относится к программам, связанным с «ДОМ.РФ». А Госжилфонд при Президенте РТ – это немного другая стезя. Здесь планируется сохранить ставку 7%», - отметил собеседник.

При этом он подчеркнул, что стоимость квадратного метра к следующему году вырастет, из-за чего существует риск небольшого спада интереса к покупке жилья со стороны молодых семей.

Более подробно о программе соципотеки «Молодая семья» ранее писал «Татар-информ».

23 марта Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением вице-премьера Марата Хуснуллина повысить ставку по льготной ипотеке до 12% и увеличить максимальный размер кредита.