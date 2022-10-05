В Минмоле РТ рассказали, как наладить общение с друзьями ребенка и почему это важно

Родители могут наладить общение с друзьями своего ребенка, чтобы стать ближе со своим сыном или дочкой и отследить, не попал ли он в плохую компанию. Об этом в прямом эфире рассказала заместитель министра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

«Ребенок, если в его семье не было принято плохо себя вести, выпивать, не захочет показать свою новую плохую компанию родителям. Но родитель может выстраивать коммуникацию с друзьями подростка», – отметила она.

Также дети могут увидеть авторитет в лице родителей своих друзей. По словам замминистра, здесь лишь вопрос в том, насколько родитель интересуется жизнью своего ребенка.

Алла Кондратьева посоветовала устраивать вылазки классом на природу, приглашать друзей ребенка к себе на чай или дачу. Так у семьи будет возможность в живую познакомиться с теми, с кем общается их сын или дочь.