В Минмоле РТ рассказали, где искать информацию о жилищных программах для молодых семей

На сайтах Минмолодежи РТ и муниципальных образований Татарстана отдельным блоком опубликована справочная информация по поводу жилищных программ, доступных для молодых семей в республике. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил первый заместитель министра по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Для того, чтобы молодым семьям нашей республики было понятно, какие существуют жилищные программы в Татарстане, мы решили, что на официальных сайтах Минмолодежи РТ и исполкомов районов должен быть блок под названием „Жилье молодым в РТ“, где размещена вся необходимая информация и пошаговая инструкция», — отметил спикер.

Напомним, что в Татарстане реализуется несколько жилищных программ для молодых семей. Так, по профильной республиканской программе можно получить соципотеку под 7% годовых, а также по федеральной программе получить субсидирование до 35% от стоимости квартиры, о чем ранее сообщал «Татар-информ».