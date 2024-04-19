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В Минлесхозе Татарстана посоветовали садоводам обработать деревья от непарного шелкопряда
Сотрудники Минлесхоза Татарстана порекомендовали садоводам проводить обработку плодовых деревьев от непарного шелкопряда. Об этом пишет газета «Республика Татарстан».
«Каждый может проявить инициативу и обработать зеленые насаждения на садовых участках или палисадниках у дома. Биологические препараты для этого продаются. В прошлом году обрабатывали „Дифилигмом“, есть и другие средства. Это нужно делать сейчас, весной», — рассказал заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Минлесхоза РТ Анас Сенгатуллин.
Он пояснил, что биопрепарат не вредит другим живым существам, в том числе пчелам.
«Мы рассылали рекомендательные письма главам всех районов, чтобы они принимали превентивные меры, проводили обработку в парках и скверах. Если брать Казань, то Горводзеленхоз проводит такую работу осенью и весной», — отметил специалист.
Напомним, летом 2023 года Татарстан столкнулся с нашествием непарного шелкопряда, равного которому не было последние 20 лет. Осенью специалисты Центра защиты леса РТ выяснили, что площадь очагов лесных вредителей составляет 13,2 тыс. гектаров. Опасны именно гусеницы — через некоторое время после вылупления они начинают поедать листья. И если в первый год деревья выдерживают нашествие насекомых и выпускают новые листья, то после продолжительной атаки в несколько сезонов подряд деревья снижают активность, ослабевают.
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