В Минлесхозе Татарстана посоветовали садоводам обработать деревья от непарного шелкопряда

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Сотрудники Минлесхоза Татарстана порекомендовали садоводам проводить обработку плодовых деревьев от непарного шелкопряда. Об этом пишет газета «Республика Татарстан».

«Каждый может проявить инициативу и обработать зеленые насаждения на садовых участках или палисадниках у дома. Биологические препараты для этого продаются. В прошлом году обрабатывали „Дифилигмом“, есть и другие средства. Это нужно делать сейчас, весной», — рассказал заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Минлесхоза РТ Анас Сенгатуллин.

Он пояснил, что биопрепарат не вредит другим живым существам, в том числе пчелам.

«Мы рассылали рекомендательные письма главам всех районов, чтобы они принимали превентивные меры, проводили обработку в парках и скверах. Если брать Казань, то Горводзеленхоз проводит такую работу осенью и весной», — отметил специалист.

Напомним, летом 2023 года Татарстан столкнулся с нашествием непарного шелкопряда, равного которому не было последние 20 лет. Осенью специалисты Центра защиты леса РТ выяснили, что площадь очагов лесных вредителей составляет 13,2 тыс. гектаров. Опасны именно гусеницы — через некоторое время после вылупления они начинают поедать листья. И если в первый год деревья выдерживают нашествие насекомых и выпускают новые листья, то после продолжительной атаки в несколько сезонов подряд деревья снижают активность, ослабевают.