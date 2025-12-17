news_header_top
Общество 17 декабря 2025 15:09

В Минлесхозе РТ рассказали, что предпринимается для предотвращения заболеваний фауны

В Минлесхозе РТ рассказали, какие меры предпринимаются для охраны объектов охотничьего хозяйства от заболеваний фауны. Эта информация прозвучала в рамках видеоконференции с заместителем министра сельского хозяйства РФ Романом Некрасовым, в которой участвовал заместитель премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров.

Для предотвращения распространения инфекционных болезней животных, в Татарстане реализуются мероприятия по регулированию поголовья диких кабанов. Так, с 2020 года в республике было добыто более 18 тысяч этих животных.

Кроме того, достигнуты договорённости с сопредельными регионами о совместной работе по сдерживанию и устранению вспышек африканской чумы свиней.

