В Минлесхозе рассказали, какие деревья создают экологический каркас Голубых озер

Фото: © «Татар-информ»

В лесном массиве заказника «Голубые озера» около Казани растут липы, березы и сосны. Также здесь встречаются клёны, осины, ели и дубы. Средний возраст лесных насаждений составляет 62 года. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции первый замминистра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.

«Леса охраняют озера от обмеления, скрепляя своими корнями почву, не дают весенним водам и паводкам размывать ее, улучшают почву, разрыхляя и внося туда большое количество органических удобрительных веществ, ослабляют испарение из верхних слоев почвы. Леса являются экологическим каркасом заказника, способствуя сохранению системы Голубых озер», — отметил он.

Ильгизар Зарипов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Специалистами Пригородного лесничества и учебно-опытного Пригородного лесхоза проводится целый комплекс работ по охране, защите и воспроизводству лесов на территории заказника «Голубые озера». В первую очередь, это санитарно-оздоровительные мероприятия, в том числе уборка неликвидной древесины, уборка «аварийных», сухостойных деревьев.

Санитарно-оздоровительные мероприятия на территории заказника проводятся для улучшения санитарного состояния насаждений, уменьшения угрозы распространения вредителей, снижения ущерба от воздействия неблагоприятных факторов. Кроме того, специалисты проводят работы по уборке мусора. К примеру, только за 2023 год силами учреждений было вывезено около 150 кубометров мусора.