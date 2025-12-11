В Минкультуры РТ прошел семинар по антикоррупционному законодательству

11 декабря в Министерстве культуры РТ прошло совещание с руководителями подведомственных организаций, приуроченное к Международному дню борьбы с коррупцией. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Председателем совещания выступила первый заместитель министра Юлия Адгамова. Кроме того, в нем участвовали представитель Управления Раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики Юрий Корнилов и член Ассоциации юристов России, доктор экономических наук, профессор, заслуженный юрист РТ Сергей Алексеев.

В ходе мероприятия участникам разъяснили обязанности и запреты, установленные для противодействия коррупции, ответственность за их несоблюдение, а также рассказали про важность профилактической работы по предупреждению преступлений.

Кроме того, в рамках совещания обсудили последние изменения в антикоррупционном законодательстве РФ, типичные правонарушения этого рода в госуправлении, методы их предотвращения и другие. В свою очередь, участники могли задать и получить разъяснения по всем интересующим их вопросам.