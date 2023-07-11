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Ирада Аюпова назвала основные проблемы культурной отрасли Татарстана
Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова на брифинге в Кабмине РТ назвала три главные проблемы культурной отрасли республики.
Первая проблема – кадры. По словам министра, человек должен любить свою работу, иначе он не сможет работать в сфере культуры.
Вторая – переосмысление функционального назначения учреждений культуры. «Формирование новых мультикультурных центров с новыми смыслами. Переосмысление инфраструктуры учреждений культуры – это вторая проблема», – заявила Аюпова.
Третья проблема — равенство доступа к культурным благам, потому что сейчас основное внимание уделяют детям и старшему поколению. Министр отметила, что для решения этого вопроса нужен высокий уровень материально-технического обеспечения.
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