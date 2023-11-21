В Минкульте Татарстана назвали средний возраст мастеров-ремесленников

Министр культура Татарстана Ирада Аюпова в интервью «Татар-информу» рассказала о среднем возрасте мастеров-ремесленников. Она отметила, что на сегодня взросление является одной из проблем в сохранении народных промыслов.

По словам министра, возраст занятых зависит от промысла. «Если мы говорим по кружеву, то вообще близко к 60-70 годам, там мастеров – раз-два и обчелся. Эта локация в основном в Рыбнослободском районе», – рассказала Аюпова.

Несколько шире возрастной диапазон среди мастеров кожаной мозаики. «Благодаря Фешинскому училищу, техникуму народно-художественных промыслов, Институту культуры достаточное количество молодежи овладевает ремеслом. Это очень интересное направление, оно востребовано. Я думаю, молодежи уже порядка 20% от мастеров. Восполнение небольшое идет», – говорит она.

Также появляются и молодые специалисты по вышивке. «Люди приходят. Наша ушковая вышивка – уникальная технология, она имеет свою культуру. Я ее практически нигде не видела, это 3D-объем. Кстати, у нас направление интересно реализуется в Фешинском училище, в школе креативных индустрий. Молодые ребятки сегодня миксуют различные направления и получают совершенно непредсказуемые интересные произведения декоративно-прикладного искусства. Это не народный промысел, но очень интересное решение. Омолаживание кадров – очень важное направление», – рассказала министр.

Она также назвали промыслы, которые в Татарстане находятся на грани исчезновения. Среди них ковроткачество. В настоящее время Минкульт занимается вариантами его возрождения. «У нас есть взаимодействие с Кыргызстаном, Туркменистаном, Ираном. Мы возили туда своих мастеров, чтобы вернуть культуру ковроткачества на нашу землю», – отметила она.

Утерянным Аюпова назвала ремесло чебаксинской ковки.

Подробнее о том, как ремесленники на площадке бывшего ЦУМа будут привлекать туристов, почему ручной труд – это дорого, и можно ли заработать на народных промыслах, читайте в материале «Татар-информа» Ирада Аюпова: «Если ремесло не востребовано в жизни, оно умирает».