В Минкульте РТ рассказали, сколько праздничных мероприятий пройдет в новогодние каникулы

В Татарстане в новогодние праздники организуют множество различных мероприятий как в театрах, так и в музеях. Об этом на брифинге в Кабинете Министров рассказала министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«В государственных театрально-зрелищных музейных учреждениях Республики Татарстан запланированы сотни мероприятий для детей, семейных групп, индивидуальных посетителей. В государственных музеях – более 50, в театрах – более 250 уникальных событий, в концертных организациях, включая филармонию, – более ста», – отметила спикер.

Помимо этого, более 500 праздничных мероприятий запланировано во всех районах республики.

Глава Минкульта РТ рассказала, что билеты на новогодние елки в 2021 году почти раскуплены, однако на январские выходные их еще можно приобрести.

«В „Экият“ из 19 980 билетов раскуплено 19 438. Несмотря на то что максимально увеличили в соответствии с существующими санитарно-эпидемиологическими требованиями количество мероприятий, жители быстро, активно покупают билеты», — привела пример министр.

По ее словам, почти закончились и билеты на рождественские представления и концерты.