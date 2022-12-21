В Минкульте РТ прокомментировали работу над новым зданием и территорией театра Камала

В Казани проект нового здания театра имени Камала находится на стадии проектирования, идет его детализация. О работе по обновлению театра и прилегающей к нему территории в прямом эфире «Татарстан онлайн» рассказала министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«Мы выбрали общую концепцию. Сейчас идет детализация: и по количеству мест в зале, и по количеству парковочных мест, топографии, планировочным решениям в здании. Работа продолжается», — сказала она.

По словам главы ведомства, должно произойти и переосмысление окружающей территории возле здания, появиться новые ассоциации.

«Я очень хочу надеяться, что появление этого объекта на этой территории даст новое ассоциативное мышление. Так, территория больше не будет ассоциироваться с криминальной составляющей Хади Такташа, а станет новой территорией, которая будет ассоциироваться с татарским камаловским театром. Вообще сегодня территория рождает смыслы и наоборот», — отметила Ирада Аюпова.

Новое современное здание театра имени Камала будет построено на правой стороне озера Кабан, на территории у пересечения улиц Назарбаева и Хади Такташа, по проекту русско-немецко-японского консорциума «Ваухаус». Коллектив стал победителем открытого международного конкурса.