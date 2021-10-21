В Минкульте РТ обсудили публичные цели на 2022 год

В Министерстве культуры Татарстана Общественный совет обсудил и скорректировал публичные цели. В дальнейшем они будут вынесены на голосование жителям республики.

«Для нас важно выстроить диалог с населением, чтобы понять, какие области нашей деятельности требуют большего внимания. Уверена, что выбранные гражданами задачи помогут нам быть более эффективными в своей работе», — отметила первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

Из 17 публичных целей будет отобрано от пяти до семи предложений, которые скорректируют работу ведомства.

Предложения о целях и задачах были подготовлены группой экспертов, состав которой утвержден Общественной палатой РТ. Экспертами стали представители профессионального, академического сообществ и НКО — профессор Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского) федерального университета Альфия Галимуллина, проректор по научной работе Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова Дилия Хайрутдинова, заведующая Литературным музеем Г. Тукая Гузель Тухватова, председатель Союза художников РТ Альберт Шиабиев, директор Общественного фонда татарской культуры РТ им. Рашита Вагапова Рифат Фаттахов, музыкант, писатель и журналист Радиф Кашапов и другие.

Задачи поднимают вопросы, связанные с поддержанием республиканского кинематографа, оцифровкой документов библиотечного фонда, грантовыми проектами в сфере культуры, созданием единой электронной базы данных о писателях республики, размещением татарских классических произведений на популярных цифровых платформах, повышением квалификации работников государственных учреждений культуры Татарстана, увеличением количества мероприятий, проводимых на татарском языке в республиканских музеях и другие.

Общественный совет обсудил каждую из предложенных тем и вынес свои предложения по корректировке задач.

После внесения окончательных правок задачи будут выдвинуты на голосование в разделе «Опросы жителей» на портале Госуслуг РТ. Граждане смогут проголосовать в течение месяца, а также предложить свои варианты.