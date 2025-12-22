В Минкульте РТ напомнили, что до 28 декабря нужно перевыпустить «Пушкинскую карту»

До 28 декабря необходимо подать заявку через Госуслуги на перевыпуск «Пушкинской карты». Это связано со сменой оператора программы. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«Чтобы продолжить без перерыва пользоваться «Пушкинской картой», необходимо перевыпустить ее до 28 декабря в приложении «Госуслуги Культура» или в офисах и приложениях «Почта Банка» и ВТБ», – заявила она.

«Пушкинская карта», входящая в национальный проект «Семья», дает молодежи в возрасте от 14 до 22 лет возможность бесплатно посещать театры, музеи, концерты, выставки и кино. Ежегодно на карту начисляется 5 тыс. рублей: до 2 тыс. рублей можно потратить на киносеансы, остальное – на любые культурные события.

Выбрать мероприятие и купить билет можно в пару кликов на платформе Культура.РФ. В афише собраны все события и учреждения культуры во всех регионах страны.

Остаток средств 2025 года на будущий год не переносится, поэтому ими необходимо воспользоваться до 31 декабря. Билеты можно приобретать заранее – в том числе и на мероприятия, которые пройдут в 2026 году.