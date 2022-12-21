В Минкульте посоветовали, куда сходить на новогодние каникулы в Казани

В этом году Министерство культуры Татарстана предлагает большое количество мероприятий в различных форматах, куда можно сходить во время новогодних праздников в Казани. О ключевых событиях министр культуры Ирада Аюпова рассказала в прямом эфире «Татарстан онлайн».

В частности, жителей и гостей столицы ждет более 100 мероприятий в музеях и музеях-заповедниках, примерно такое же количество событий в концертных организациях, включая филармонию, и свыше 200 уникальных мероприятий в театральных учреждениях. Помимо этого, будет организовано более 200 уникальных событий в парках.

«Мы выходим на улицы. В этом году у нас будут новогодние елки не только в стенах учреждений культуры, но и в общественных пространствах. Уличные театры будут давать свои представления. И мы сами осваиваем новые локации — это двор Присутственных мест в Казанском Кремле. 22 декабря там откроется первая елка», — отметила Ирада Аюпова.

Казанский цирк представит новогоднюю сказку «Морозко». Сюжет шоу построен на основе одноименной народной сказки. Само представление — это синтез спорта, циркового, театрального и хореографического искусства.

Татарский театр оперы и балета имени Мусы Джалиля представит два спектакля: с 28 по 30 декабря и 2-3 января — «Снежную королеву», а с 4 по 8 января там можно будет посмотреть балет «Щелкунчик».

«Мы постарались предложить программу для всех целевых аудиторий — и для детей, и для взрослой публики, и для семей. Лично мне очень нравится спектакль „Трамвай №5“ — это ночной трамвай Казанского ТЮЗа, — посоветовала министр. — В эти дни он будет курсировать каждый день. Поэтому людям постарше (18+) можно провести вечер в нашем трамвае. Непростой спектакль, не совсем развлечение, но тем не менее заставляет задуматься».

В ГБКЗ имени Салиха Сайдашева состоится показ музыкальной сказки «Золушка», а в Казанской консерватории будет дан концерт проекта «Сказка в музыке» по мотивам сказки Гофмана о Щелкунчике и мышином короле. Концерт сопровождается видеорядом. Ряд представлений традиционно подготовил театр кукол «Экият». Татарская филармония покажет музыкальный спектакль по мотивам сказки братьев Гримм «Бременские музыканты».

«Интересные проекты в филармонии. „Бременским музыкантам“ — 50 лет. В свое время это тоже был своего рода эксперимент по соединению анимации и рок-оперы. Созданные интересные образы были понятны и полюбились зрителям», — заметила Аюпова.

Театр Галиасгара Камала даст новогоднее представление «Кыш бабайдан хат» / «Письмо от Деда Мороза» — показы состоятся с 26 по 30 декабря и с 4 по 7 января.

«В Камаловском театре в этом году очень сильные спектакли. Это и „Муть. Мухаджиры“ Фарида Бикчантаева, очень мощный и глубокий спектакль, и „Пепел“ Айдара Заббарова — спектакль, который заставляет нас задуматься о том, что такое культура и цензура в культуре. Сходите — не пожалеете», — порекомендовала министр.

Гостья эфира отметила, что Казань пользуется популярностью у туристов, поэтому билеты все распроданы, в столице Татарстана за них идет «борьба».

«Сегодня наше искусство переживает определенный подъем. Я могу сказать, что билетов нет нигде. Надо было заранее покупать. Мы сейчас рассматриваем возможность, чтобы увеличить количество спектаклей — не ожидали такого ажиотажа», — заключила Ирада Аюпова.